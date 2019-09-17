CNews соберет в Москве экспертов по ИКТ в финсекторе. Заканчивается регистрация

CNews проведет конференцию «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» 26 сентября 2019 г. в Москве.
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Участие в мероприятии подтвердили:
Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк
Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации, банк ВТБ
Сергей Пегасов, глава дирекции информационных технологий, ПСБ
Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»
Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк
Роман Павлов, архитектор бизнес-решений в области аналитики больших данных и интернета вещей, Hitachi Vantara
Александр Бычков, директор департамента ИТ, Геобанк
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, Группа ФИНАМ Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»
Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»
Екатерина Забродова, Chief Project Officer, Umbrella IT
Основные вопросы к обсуждению
Состояние и перспективы рынка:
Фокус на безопасность:
Автоматизация бизнес-процессов:
Инструменты и технологии:
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36 доб. 404, Татьяна Крестьянова.