Агентство маркетинговых коммуникаций
CNews Conferences поможет организовать мероприятия, которые получат максимальный резонанс в бизнес-среде и привлекут к Вам новых партнеров и клиентов.
подробнее

CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация

Современный цифровой офис

CNews проведет в Москве конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.

Цифровая трансформация меняет организации на всех уровнях: трансформируются бизнес-процессы, управление, и конечно же, офисная работа. Новые гаджеты, интернет вещей, облачные сервисы трансформируют рабочее пространство, выводят его далеко за пределы привычного офиса. Уже никого не удивить возможностью удаленной работой. А концепция умного распределения общих офисных ресурсов активно завоевывает свое место в крупных корпорациях. На конференции рассмотрим все аспекты трансформации офисной среды, новые инструменты, технологии и подходы.

Что такое цифровой офис

  • Эволюция или революция: каким путем идет изменение привычной офисной среды
  • Перспективные концепции цифрового офиса
  • Как оценить эффективной цифровой трансформации рабочего пространства
  • Какие процессы затрагивает цифровизация офиса
  • Подводные камни цифровой трансформации офисного пространства: свобода или безопасность
  • Рабочее место будущего: когда мы сможем обходиться без офиса

Рабочее место будущего

  • Как цифровизация офиса меняет привычные форматы работы
  • Удаленная работа и мобильный офис, как новый стандарт
  • Подходы к управлению разделяемыми ресурсами в компании
  • Как объединить удаленные офисы в едином информационном пространстве компании
  • Взаимодействие с удаленными сотрудниками: коммуникации, контроль, безопасность

Инфраструктура цифрового офиса

  • Как управлять распределенной сетевой инфраструктурой в современных цифровых компаниях
  • Офисные коммуникации в цифровую эпоху
  • Что обеспечит надежную и бесперебойную работу цифрового офиса
  • Облачные решения, как основа цифрового офиса

Новые технологии

  • Инструменты для проведения совещаний в географически-распределенных компаниях
  • Технологии безопасности для удаленных и мобильных сотрудников
  • Биометрические решения в цифровом офисе: безопасность, контроль доступа, мониторинг сотрудников

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».

Среди докладчиков и участников:

  • Вадим Урьяс, заместитель гендиректора по ИТ, «Первая грузовая компания»
  • Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор «Май»
  • Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow
  • Ян Кутмириди, вице-президент, Raiffeisenbank
  • Константин Мосягин, директор по ИТ и системам, Valtec
  • Ольга Кучерова, директор по ИТ, A.T.Legal
  • Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ, FESCO
  • Алексей Куканов, CIO, группа компаний «Волга-Днепр»
  • Максим Халматов, директор по ИТ, МТС
  • Иван Карпов, директор по ИТ, Модульбанк
  • Илья Комаров, руководитель ИТ, «Мэри кэй»
  • Вадим Павлов, руководитель ИТ, «Ханса»
  • Александр Куликов, руководитель ДИТ, PepsiCo
  • Константин Ермолин, начальник УИТ, банк ФК «Открытие»
  • Аркадий Затуловский, CIO, Нордеа банк
  • Роман Кузнецов, руководитель ИТ, «Транснефть-технологии»

Приглашены для выступления:

  • Владимир Муравьев, директор по ИТ, «Альфастрахование» Кирилл Алифанов, директор по ИТ, «Уралкалий»
  • Сергей Емельченков, заместитель гендиректора по ИТ, развитию новых продуктов, «Почта России»
  • Дмитрий Емелин, начальник управления технического сопровождения, Промсвязьбанк
  • Андрей Иванов, начальник УИТ, «Лукойл»
  • Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС
  • Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и трансформации, УК «Металлоинвест»
  • Сергей Сергеев, директор по ИТ, «М.видео»
  • Алексей Панферов, заместитель председателя правления Совкомбанка
  • Юрий Васильченко, директор по ИТ, «Объединенная зерновая компания
  • Сергей Пегасов, руководитель дирекции ИТ, Промсвязьбанк

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail:events@cnews.ru, Алексей Четвернин.