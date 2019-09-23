CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация
Современный цифровой офис
CNews проведет в Москве конференцию «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» 8 октября 2019 г.
Цифровая трансформация меняет организации на всех уровнях:
трансформируются бизнес-процессы, управление, и конечно же, офисная
работа. Новые гаджеты, интернет вещей, облачные сервисы трансформируют
рабочее пространство, выводят его далеко за пределы привычного офиса.
Уже никого не удивить возможностью удаленной работой. А концепция умного
распределения общих офисных ресурсов активно завоевывает свое место в
крупных корпорациях. На конференции рассмотрим все аспекты трансформации
офисной среды, новые инструменты, технологии и подходы.
Что такое цифровой офис
Эволюция или революция: каким путем идет изменение привычной офисной среды
Перспективные концепции цифрового офиса
Как оценить эффективной цифровой трансформации рабочего пространства
Какие процессы затрагивает цифровизация офиса
Подводные камни цифровой трансформации офисного пространства: свобода или безопасность
Рабочее место будущего: когда мы сможем обходиться без офиса
Рабочее место будущего
Как цифровизация офиса меняет привычные форматы работы
Удаленная работа и мобильный офис, как новый стандарт
Подходы к управлению разделяемыми ресурсами в компании
Как объединить удаленные офисы в едином информационном пространстве компании
Взаимодействие с удаленными сотрудниками: коммуникации, контроль, безопасность
Инфраструктура цифрового офиса
Как управлять распределенной сетевой инфраструктурой в современных цифровых компаниях
Офисные коммуникации в цифровую эпоху
Что обеспечит надежную и бесперебойную работу цифрового офиса
Облачные решения, как основа цифрового офиса
Новые технологии
Инструменты для проведения совещаний в географически-распределенных компаниях
Технологии безопасности для удаленных и мобильных сотрудников
Биометрические решения в цифровом офисе: безопасность, контроль доступа, мониторинг сотрудников
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы».
Среди докладчиков и участников:
Вадим Урьяс, заместитель гендиректора по ИТ, «Первая
грузовая компания»
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор «Май»
Олег Нагаев, ИТ-директор UBS Moscow
Ян Кутмириди, вице-президент, Raiffeisenbank
Константин Мосягин, директор по ИТ и системам, Valtec
Ольга Кучерова, директор по ИТ, A.T.Legal
Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ, FESCO
Алексей Куканов, CIO, группа компаний «Волга-Днепр»
Максим Халматов, директор по ИТ, МТС
Иван Карпов, директор по ИТ, Модульбанк
Илья Комаров, руководитель ИТ, «Мэри кэй»
Вадим Павлов, руководитель ИТ, «Ханса»
Александр Куликов, руководитель ДИТ, PepsiCo
Константин Ермолин, начальник УИТ, банк ФК «Открытие»
Аркадий Затуловский, CIO, Нордеа банк
Роман Кузнецов, руководитель ИТ, «Транснефть-технологии»
Приглашены для выступления:
Владимир Муравьев, директор по ИТ, «Альфастрахование»
Кирилл Алифанов, директор по ИТ, «Уралкалий»
Сергей Емельченков, заместитель гендиректора по ИТ,
развитию новых продуктов, «Почта России»
Дмитрий Емелин, начальник управления технического
сопровождения, Промсвязьбанк
Андрей Иванов, начальник УИТ, «Лукойл»
Глеб Лигачев, директор по ИТ, СО ЕЭС
Юрий Гаврилов, директор по стратегии, развитию и
трансформации, УК «Металлоинвест»
Сергей Сергеев, директор по ИТ, «М.видео»
Алексей Панферов, заместитель председателя правления
Совкомбанка
Юрий Васильченко, директор по ИТ, «Объединенная
зерновая компания
Сергей
Пегасов, руководитель дирекции ИТ, Промсвязьбанк
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии
представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость
участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие
бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку
на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail:events@cnews.ru, Алексей Четвернин.