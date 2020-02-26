Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».
Подтвердили выступление с докладом:
Виталий Савенков, технический директор, Distributed Service;
Юрий Ефаров, генеральный директор, Experts club;
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, банк ФК «Открытие»;
Иван Козлов, директор по ИТ в России, Metsä Group;
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «РесурсТранс»;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май»;
Николай Галкин, ICT Director, Itella.
Основные вопросы к обсуждению:
Сегмент ИТ-аутсорсинга в России
Практика ИТ-аутсорсинга
Работа с подрядчиками
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.