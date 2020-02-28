Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2020» 11 марта 2020 г.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
Основные вопросы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
Технологии и инструменты
Безопасность
Тренды
На данный момент участие в мероприятии подтвердили:
Олег Скворцов, член совета директоров, КБ «Юнистрим»;
Сергей Минофьев, заместитель председателя правления, член правления, Руснарбанк;
Максим Белоусов, советник председателя правления по ИТ, банк Уралсиб;
Светлана Бова, CDO, управляющий директор – вице-президент, ВТБ;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, банк ВТБ;
Сергей Иванов, директор по стратегии и эффективности дивизиона «Цифровой корпоративный банк», блок инвестиционный бизнес, Сбербанк;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;
Денис Ананьев, руководитель проектов, дивизион «Цифровой корпоративный банк», Сбербанк;
Александр Яковлев, руководитель направления распределенных учетных систем, НКО АО НРД;
Андрей Залманов, директор Направления ИТ-архитектуры, банк «Открытие»;
Вадим Перепелкин, начальник ОИТ, АТОН;
Илья Батай, директор департамента информационных технологий, «Альфа Капитал»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ БАНК ;
Алексей Флоринский, генеральный директор, SimbirSoft;
Иван Никиточкин, директор по развитию Mobile Dimension;
Антон Аглицкий, директор по продажам, Atos.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.