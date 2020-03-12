Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля
23 апреля CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству».
Основные вопросы к обсуждению:
Цифровизация промышленности: векторы развития
Отставание законодательной базы как ключевой барьер внедрения интернета вещей на предприятиях промышленности;
Сквозные технологии в промышленности: перспективы и первые результаты;
Перспективы выхода российских ИТ-решений для промышленности на зарубежный рынок.
Основные задачи цифровизации
Цифровизация технологических процессов как способ повышения производительности труда;
Аналитика и прогнозирование нештатных ситуаций на производстве;
Интеллектуальные подсказки: исключение ошибок и сокращение травматизма на производстве;
Как обеспечить обучение техперсонала без отрыва от производства с помощью мобильных решений;
Цифровизация систем систем ТОиР: прогнозирование ремонтов и неполадок оборудования;
Цифровизация бизнес-процессов предприятия: как решить проблемы лоскутной автоматизации.
Инструменты, технологии, кейсы
Как 3D-печать сокращает время вывода продукта на рынок;
AR/VR и цифровые двойники: решения, ускоряющие процесс разработки;
Внедрение носимых устройств для производственного персонала: кейсы;
Сбор данных на промышленном предприятии: проблемы и решения;
Отечественные решения для анализа данных в промышленности;
Беспилотные аппараты на производстве: когда выгода перевесит риски;
Управление производственными процессами: подводные камни внедрения MES-систем;
Как обеспечить безопасность и доступность собираемых данных.
Подтвердили выступление с докладом:
Андрей Сушко, генеральный директор, «Диатех»; Валерий Фокин, руководитель департамента информационных технологий, АО «ОХК «Уралхим»; Евгений Зайцев, директор по ИТ, «Загорский трубный завод»; Сергей Пауков, CIO, Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева; Богдан Браговский, руководитель проектов, Alrosa;
представитель компании SberCloud;
представитель компании TOT Systems.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.