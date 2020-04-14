ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

14.04.2020, 15:08 Мск

22 апреля 2020 г. CNews проведет ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ «Информационная безопасность в новых условиях».

Основные темы конференции:

Какие риски несет с собой массовый переход на удаленную работу?

Какие ИБ-решения должны быть внедрены в компании, чтобы обеспечить безопасность?

Как оперативно модернизировать ИБ-систему?

Какие облачные ИБ-сервисы можно подключить?

Как организовать работу ИБ-службы в новых условиях?

Как организовать инструктаж сотрудников, чтобы предотвратить рост инцидентов?

Какие меры предпринимать в случае обнаружения атаки?

Как решить проблему инсайдеров в условиях удаленной работы?

Среди докладчиков и участников:

Илья Борисов, менеджер по информационной безопасности регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp;

Анатолий Скородумов, начальник управления по обеспечению информационной безопасности, банк «Санкт-Петербург»;

Алексей Плешков, независимый эксперт по информационной безопасности;

Юрий Божор, руководитель экспертной группы Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, Банк России;

Сергей Белов, руководитель группы информационной безопасности, Mail.ru Group;

Александр Кириллов, «Северсталь».

Приглашены для выступления:

Алексей Соколов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;

Григорий Остапенко, начальник Управления информационных ресурсов и технологий, Росстат;

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамент информационных технологий г.Москвы;

Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора;

Алексей Калинкин, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР;

Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России;

Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям, Тинькофф Банк;

Дмитрий Ермаков, вице-президент, Райффайзенбанк;

Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-информ»;

Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;

Владимир Журавлёв, директор Департамента информационной безопасности, банк «Открытие»;

Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей отделов ИТ и ИБ, а также поставщиков решений ИБ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.