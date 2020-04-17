ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития» состоится 21 апреля
21 апреля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в ритейле и логистике: точки роста и векторы развития».
Основные вопросы к обсуждению:
ИТ в ритейле
Как изменятся ИТ-бюджеты ритейлеров?
Насколько выгодна для ритейлеров реализация ИТ-проектов собственными силами в сложившейся ситуации?
Как могут помочь ритейлу данные, имеющиеся у ОФД?
Как изменится роль онлайн-ритейла в новых условиях?
Какая судьба ждет инновации в ритейле: какие из них по-прежнему будут востребованы, а от каких придется отказаться до лучших времен?
Какие сервисы можно быстро внедрить для улучшения покупательского опыта?
Как перестроить работу ИТ-департамента?
Насколько выгодно заменить людей на роботов?
Роль платежных инструментов в удержании клиентов;
Станут ли соцсети и мессенджеры новыми эффективными каналами продаж?
Инновации в логистике
Как внедрить управление маршрутизацией грузов: кейсы;
Моделирование складских процессов как способ сократить издержки;
Что мешает российским логистам роботизировать склады;
Как интегрировать WMS-системы с высокотехнологичным складским оборудованием: кейсы;
Облачные технологии для управления распределенными складскими комплексами;
Автоматизация «последней мили»: мечта или реальность?
Подтвердили выступление с докладом:
Шамиль Каюмов, директор по развитию бизнеса, SberCloud; Даниил Калядин, руководитель направления инновационного развития, Software AG в России и СНГ; Ростислав Гордиенко, директор по информационным технологиям, Кондитерская фабрика Победа; Михаил Платонов, старший ИТ-директор, PepsiCo; Елена Кипайкина, Сoca-Cola HBC Россия;
Представитель компании X5 Retail Group.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.