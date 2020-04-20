ОНЛАЙН-конференция CNews «HR-технологии в новых условиях» состоится 26 мая

26 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «HR-технологии в новых условиях».
Приглашаем вашу компанию к участию.
Выстроенные годами технологии работы с персоналом нуждаются в практически мгновенной перестройке. Сотрудники, ранее находившиеся на расстоянии вытянутой руки, переходят на удаленную работу. Некоторые компании вынуждены сокращать персонал, отправлять людей в отпуск, оплачивать им больничный.
Новая задача – выдача специальных справок тем, кто по долгу службы вынужден работать в офисе. Отдельная проблема – поддержание «боевого» духа в компании. Сотрудники нуждаются в дополнительной мотивации. Кроме того, работу удаленщиков необходимо контролировать, и делать это не просто эффективно, но и максимально деликатно.
Для некоторых компаний чрезвычайная ситуация может стать возможностью для привлечения в компанию новых высококвалифицированных специалистов. В таком случае возникает вопрос, как проводить собеседования и организовать работу новых сотрудников в сложившейся ситуации.
Спикеры:
Татьяна Ананьева, директор по развитию «Апостроф-медиа», преподаватель НИУ-ВШЭ и MACS;
Ксения Шашмурина, менеджер по развитию талантов, Coca-Cola HBC Россия;
Александра Шарапова, T&D директор, «Росинтер Ресторантс».
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Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.
С уважением, Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences. Тел. +7(495)500-00-36, меню 9 доб. 404, e-mail: tkrestyanova@cnews.ru.