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Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая

28 мая 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 году».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивается рынок онлайн-образования?
  • Кто является основным пользователем таких услуг?
  • Какие направления обучения наиболее востребованы?
  • Какие курсы особенно популярны?
  • Насколько сложно открыть онлайн-школу?
  • Как организовать онлайн-обучение в крупной компании?
  • Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и проконтролировать результат?
  • Каким должен быть онлайн-курс, чтобы от него невозможно было оторваться?
  • Какое влияние на рынок онлайн-обучения оказал массовый перевод учебных заведений на удаленную работу?
  • Какие проблемы удалось выявить благодаря массовому переходу на онлайн-обучение?
  • Как будет развиваться рынок онлайн-образования после отмены карантина и возвращению к нормальной жизни?

С докладами выступят:

Надежда Сурова, директор Института управления и социально-экономического проектирования, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, член Экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологии, член Совета Совета Федерации по цифровой экономике;
Владимир Соловьев, руководитель департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий, Финансовый университет при Правительстве России;
Александр Муравьев, директор центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт;
Александр Фадеев, проректор по цифровизации-директор центра цифровых образовательных технологий, Томский политехнический университет;
Александр Ефремов, проректор по информационным технологиям, Академия МУБиНТ;
Дмитрий Шумейко, начальник отдела ИТ инфраструктуры, Московский педагогический государственный университет.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.