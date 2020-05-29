Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня

11 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека».
Основные вопросы к обсуждению:
С докладами выступят:
Алексей Трефилов, директор компании ELMA;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Алексей Поярков, руководитель центра компетенции «Киберфизические системы», Центр цифровых технологий, концерн «Росэнергоатом»;
Владимир Турчанинов, заместитель генерального директора по системной интеграции, «Союзнефтегазсервис»;
Борис Кузнецов, руководитель направления RPA, «Первый ЦУПИС»;
Представитель компании Boxberry.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.