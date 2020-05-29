Агентство маркетинговых коммуникаций
CNews Conferences поможет организовать мероприятия, которые получат максимальный резонанс в бизнес-среде и привлекут к Вам новых партнеров и клиентов.
подробнее

Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня

11 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивается рынок RPA в мире и в России?
  • Чем RPA отличается от автоматизации?
  • Как RPA меняет бизнес-модель компании?
  • Как повысить эффективность с помощью RPA?
  • Какие бизнес-процессы в первую очередь нуждаются в роботизации?
  • Как выбрать оптимальную технологическую платформу?
  • Как экономически обосновать проект роботизации?
  • Нужен ли компании собственный центр компетенции по роботизации?
  • Как организовать внедрение RPA-роботов в промышленных масштабах?
  • Каким будет роботизированное производство будущего?

С докладами выступят:

Алексей Трефилов, директор компании ELMA;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Алексей Поярков, руководитель центра компетенции «Киберфизические системы», Центр цифровых технологий, концерн «Росэнергоатом»;
Владимир Турчанинов, заместитель генерального директора по системной интеграции, «Союзнефтегазсервис»;
Борис Кузнецов, руководитель направления RPA, «Первый ЦУПИС»;
Представитель компании Boxberry.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.