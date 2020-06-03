Онлайн-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня

10 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы».
Государственный сектор всегда являлся крупнейшим потребителем ИТ, несмотря на то, что уровень информатизации госведомств долгое время оставался неравномерным. Однако, новые условия, вызванные пандемией, стали серьезным драйвером цифровизации во всех сферах.
Основные темы конференции:
ИТ в госсекторе: перспективы и планы
Импортозамещение в госсекторе
Технологии и данные - основа цифровизации
Законодательные инициативы
Среди докладчиков и участников:
Эдуард Лысенко, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ;
Станислав Казарин, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Дмитрий Разумовский, заместитель губернатора Калужской области;
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками, «Вымпелком»;
Алексей Печенин, директор по работе с клиентами Mail.ru для бизнеса;
Артур Щетинин, руководитель группы по работе с государственным сектором в Mail.ru Cloud Solutions;
Алан Салбиев, руководитель управления Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи;
Наталья Гвоздева, советник руководителя, Федеральное Казначейство;
Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы;
Андрей Фридштанд, заместитель директора Департамента управления делами, Минюст России;
Марина Фурсова, заместитель директора Департамента, Минприроды России;
Павел Дитятев, заместитель руководителя Департамента финансов города Москвы;
Наталья Бережок, первый заместитель директора, ФБУ НЦПИ при Минюсте России.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуктур, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 7000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.