Онлайн-конференция CNews «E-commerce и новый кризис: время новых возможностей» состоится 18 июня

04.06.2020, 09:52 Мск

18 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию E-commerce и новый кризис: время новых возможностей.

Приглашаем вашу компанию к участию.

Спикеры:

Дмитрий Селихов, директор по развитию маркетплейса, Alibaba Group;

Наталья Баскинд, директор по интернет маркетингу и электронной коммерции Россия и БУКЦА, PepsiCo;

Мария Тимофеева, директор по продукту «Перекрестка-онлайн», Х5 Retail Group;

Талип Жуманазаров, директор интернет бизнеса и электронной коммерции, Colin’s.

Основные темы конференции:

Какие технологии помогли онлайн-ритейлу выжить в прошлых кризисах? Как будет меняться рынок онлайн-торговли в ближайшее время? Смогут ли службы доставки крупных сетевых магазинов справиться с потоком заказов? Как будут развиваться крупные онлайн-ритейлеры? Останется ли на рынке место для небольших интернет-магазинов? Как организовать работу в новых условиях? Какие технологии могут пригодиться в ближайшее время? Какие сервисы можно уже сегодня подключить из облака? Станет ли покупательский опыт еще более важным инструментом борьбы за клиента? Какие функции можно передать роботам? Насколько важно увеличивать число каналов продаж?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.