Онлайн-конференция CNews «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты» состоится 23 июня
23 июня 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Интернет вещей: тренды, проекты, результаты».
Основные вопросы к обсуждению:
Как развивается мировой и российский рынок интернета вещей?
Какие крупные проекты реализованы в России?
Готова ли инфраструктура к внедрению интернета вещей?
Какие отрасли особенно выиграют от IoT?
Как повысить эффективность бизнеса с помощью IoT?
Как обосновать проект внедрения интернета вещей в компании?
Какие приложения для интернета вещей нужны бизнесу?
Какие сложности возникают в ходе реализации IoT-проектов?
Что может послужить толчком к развитию IoT?
Каким будет российский рынок интернета вещей в ближайшие годы?
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.