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Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля

CNews приглашает Вас принять участие в онлайн-конференции «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные», которая состоится 22 июля 2020 г.

Темы:

  • Чем DataOps отличается от DevOps?
  • Как связаны DataOps, цифровизация и Agile-подходы?
  • Какие инструменты обеспечивают непрерывную работу с большими данными?
  • Какова роль data scientist, бизнес-аналитиков, разработчиков, руководителей и пользователей в процессе работы с большими данными?
  • Как использовать Agile в DataOps?
  • Как управлять проектом больших данных?
  • Как организовать управление версиями?
  • Какие технологии контейнеризации и виртуализации выбрать?
  • Какой должна быть ИТ-инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную работу конвейера данных цифрового предприятия?
  • Чем отличаются DevOps и DataOps-инженеры?

Спикеры:

Александр Поломодов - руководитель управления разработки цифровых экосистем, «Тинькофф Банк»;
Николай Саратовский - руководитель направления Data Science, «Финам»;
Андрей Юмашев - руководитель отдела информационного обеспечения, «Литрес».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.