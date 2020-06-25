Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября
24 сентября 2020 г. CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут».
Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить основные тенденции и перспективы развития ИКТ в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.
Основные темы мероприятия:
Цифровизация госсектора: новые вызовы
Как кризис изменил подходы к цифровизации госсектора?
Импортозамещение в госсекторе: переход на отечественные решения под влиянием финансового кризиса.
Какие задачи поставил перед ИТ оперативный переход на дистанционную работу?
Кадры в кризис: изменилась ли ситуация с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов?
Что мешает цифровизации в регионах?
Как решается проблема с отсутствием единых стандартов при выборе ИТ-решений в госведомствах?
Ключевые ИТ-проекты в госсекторе
Как развиваются суперсервисы?
Цифровой профиль гражданина: что ждет россиян с внедрением этого сервиса?
Когда госорганы объединятся в едином цифровом пространстве?
Национальная система управления данными: ход проекта.
ИТ-решения для госсектора
Электронный документооборот в ведомствах — этапы перехода и планы.
Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам.