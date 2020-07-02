Агентство маркетинговых коммуникаций
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Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

14 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок CRM 2020».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как развивается мировой и российский рынок CRM-систем?
  • Какие новые инструменты в них появляются?
  • Какие возможности дает интеграция CRM с социальными сетями, мессенджерами, онлайн-консультантами, колл-центрами и т.д.?
  • Как правильно организовать ведение клиентской базы?
  • В чем преимущества встроенной в CRM-аналитики?
  • Какие возможности предоставляет мобильная версия CRM?
  • Как использовать CRM по модели SaaS?
  • Плюсы и минусы облачной и коробочной CRM
  • Кому подойдут облачные CRM от телеком-операторов?
  • Универсальное или отраслевое решение: что выбрать?
  • Сколько стоит CRM?
  • Какие новые возможности необходимы CRM-системе?

С докладами выступят:

Юрий Цветаев, Project Manager, GBC Team | Официальный реселлер и Consulting Partner Salesforce в России;
Ольга Иванова, директор по маркетингу, SIEGENIA;
Кристина Барыш, руководитель отдела управления клиентской аналитикой, Почта России;
Владимир Зимовцев, руководитель по развитию продаж, СИБУР;
Олег Сафонов, product Owner CRM & eCommerce, СИБУР;
Сергей Исаев, директор по работе с клиентской базой, Банк Хоум Кредит.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.