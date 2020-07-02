Онлайн-конференция CNews «Рынок CRM 2020» состоится 14 июля

14 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок CRM 2020».
Основные вопросы к обсуждению:
С докладами выступят:
Юрий Цветаев, Project Manager, GBC Team | Официальный реселлер и Consulting Partner Salesforce в России;
Ольга Иванова, директор по маркетингу, SIEGENIA;
Кристина Барыш, руководитель отдела управления клиентской аналитикой, Почта России;
Владимир Зимовцев, руководитель по развитию продаж, СИБУР;
Олег Сафонов, product Owner CRM & eCommerce, СИБУР;
Сергей Исаев, директор по работе с клиентской базой, Банк Хоум Кредит.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.