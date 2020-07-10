Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля

10.07.2020, 15:43 Мск

21 июля 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Телеком 2020: как меняется отрасль».

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивается российский телеком-рынок?

Какие законодательные изменения ждут отрасль?

Что будет с «законом Яровой» и суверенным рунетом?

Как меняется бизнес телеком-операторов?

Корпоративные или конечные пользователи: на что делают акцент телеком-компании?

Какие новые услуги, кроме традиционной стационарной и мобильной связи, наиболее востребованы?

Как выбрать оптимальный пакет телеком-услуг для бизнеса?

Колл-центр от телеком-оператора или провайдера?

Плюсы и минусы облаков от телеком-операторов

Когда в России заработает 5G?

Как развивается искусственный интеллект (AI) и машинное обучение в телеком-компаниях?

Как использовать большие данные от телеком-операторов?

Готов ли телеком к массовому использованию интернета вещей (IoT) и M2M?

Что ждет российский рынок интерактивного ТВ?

Каковы перспективы сотрудничества операторов с ритейлерами, банками и компаниями других секторов?

Какова роль телекома в создании умных городов?

Каким будет российский телеком-рынок через 5 лет?

С докладами выступят:

Елена Заева, начальник управления регулирования связи и информационных технологий, ФАС России;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологиий и связи Республики Татарстан;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

Александр Попов, руководитель департамента развития фиксированного бизнеса и конвергентных решений, ВымпелКом;

Представитель ДИТ г. Москвы.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.