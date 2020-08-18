Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября

18.08.2020, 10:37 Мск

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Рынок искусственного интеллекта в России

Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты. Когда системы искусственного интеллекта становятся экономически выгодными? Первопроходцы, последователи или консерваторы: какую стратегию выбрать? Как ИИ может изменить работу госведомств? Почему 95% ИИ-проектов неуспешны?

Риски и выгоды

Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта. ИИ для рутинных задач – как просчитать эффективность. Можно ли доверить ИИ принятие решений? Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта? Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта.

Технологии

Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ. ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше. Как выбрать хранилище данных для систем ИИ? Облачные платформы машинного обучения. Машинное зрение и видеоаналитика. Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».

Отраслевые решения

ИИ в медицине: диагнозы и методы лечения. ИИ в финансовом и страховом секторе: борьба с мошенниками и проверка клиентов. ИИ в HR: подбор персонала и планирование обучения. ИИ в ритейле: клиентский опыт и планирование.

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий, ТВЭЛ;

Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;

Юрий Визильтер, начальник подразделения интеллектуального анализа данных и технического зрения, ФГУП «ГосНИИАС»;

Илья Щиров, старший вице-президент, руководитель направления развития чат-канала и чатботов, Райффайзенбанка;

Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;

Георгий Лебедев, директор Института цифровой медицины, Заведующий кафедрой информационных и интернет технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова;

Михаил Шебалков, дирекция клиентской аналитики и отчетности, руководитель дирекции банк «Уралсиб».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия - 18 000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от организаторов

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.