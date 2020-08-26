Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября

15 сентября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам».
Основные вопросы к обсуждению:
С докладами выступят:
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий, «Сургутнефтегаз»;
Анастасия Москаленко, руководитель Службы анализа и моделирования бизнес-процессов, «Ароса»;
Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Алексей Трефилов, директор компании ELMA;
Александр Бондарев, руководитель направления BPM, Softline.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.