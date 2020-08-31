Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 29 сентября

29 сентября 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИКТ в финансовом секторе 2020».
Основные вопросы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
Технологии и инструменты
Безопасность
Тренды
Подтвердили выступление с докладом:
Александр Калиновский, директор по информационным технологиям, банк «Хоум Кредит»;
Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-Банк;
Рафаэль Валеев, генеральный директор, АК Барс Цифровые технологии;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, Банк ВТБ;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ Геобанк;
Сергей Дощенко, советник гендиректора «Флекссофт», управляющий партнёр TopCEOTeam.com.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-компаний, ИТ-отделов банков, страховых компаний и других компаний финансового сектора.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.