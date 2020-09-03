Конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября
8 октября CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в страховании 2020».
Основные вопросы к обсуждению:
Какие проблемы страховых компаний решают ИТ?
Как меняется отношение страховых компаний к ИТ?
Как обеспечить внедрение стандартов МСФО 17?
Как внедрить IFRS в привычную ИТ-инфраструктуру?
Как разработать дорожную карту внедрения Solvency II?
Какой будет единая база данных сведений о действующих договорах страхования имущества граждан и юридических лиц?
Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора?
Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке?
Какие ИТ-сервисы нужны клиентам?
Как повысить квалификацию страховых агентов?
Как будет развиваться цифровое страхование?
Сможет ли искусственный интеллект заменить страхового агента?
Каким будет цифровое страхование в недалеком будущем?
Подтвердили выступление с докладом:
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»; Григорий Волис, вице-президент по работе с высокотехнологичными партнерами, ВСК; Владимир Корчебный, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»; Светлана Адрова, директор по инновациям и технологиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни»; Василий Степаненко, директор центра киберзащиты, DataLine.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.