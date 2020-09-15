Конференция CNews «Рынок облачных услуг: новые драйверы» состоится 17 сентября. Успейте подать заявку!

На какие сегменты рынка пандемия оказала наибольшее влияние?
Стоит ли ждать падения спроса на облачные сервисы?
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Как меняются запросы корпоративного сектора к облачным сервисам
Подтвердили свое участие:
Михаил Градобоев, главный архитектор, «Фаберлик»; Александр Гревцев, директор по ИТ, Корпорация «Казахмыс»; Сергей Иванов, руководитель Центра развития и внедрения технологий продаж Стратегического блока, «Комус»; Наталья Воеводина, операционный директор, Член Правления, Росбанк Тимур Колёскин, CIO, банк «Ак Барс»; Станислав Бобрышев, менеджер по развитию ИТ, «Шенкер Руссия»; Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud; Павел Антонов, заместитель директора департамента ИТ-инфраструктуры, Росбанк.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: of@cnews.ru, Ольга Февралёва.