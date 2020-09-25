ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

8 октября CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в страховании 2020».
Основные вопросы к обсуждению:
Подтвердили выступление с докладом:
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Григорий Волис, вице-президент по работе с высокотехнологичными партнерами, ВСК;
Александр Горяинов, руководитель дирекции информационных технологий, СК «Макс»;
Сергей Кравченко, Руководитель разработки BI, «Росгосстрах»;
Владимир Корчебный, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Светлана Адрова, директор по инновациям и технологиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни»;
Василий Степаненко, директор центра киберзащиты, DataLine;
Представитель компании «Диасофт».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.