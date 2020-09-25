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ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

8 октября CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в страховании 2020».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Какие проблемы страховых компаний решают ИТ?
  • Как меняется отношение страховых компаний к ИТ?
  • Как обеспечить внедрение стандартов МСФО 17?
  • Как внедрить IFRS в привычную ИТ-инфраструктуру?
  • Как разработать дорожную карту внедрения Solvency II?
  • Какой будет единая база данных сведений о действующих договорах страхования имущества граждан и юридических лиц?
  • Как технологии помогают страховщикам выполнять требования регулятора?
  • Какие Insurtech-тренды сформировались на страховом рынке?
  • Какие ИТ-сервисы нужны клиентам?
  • Как повысить квалификацию страховых агентов?
  • Как будет развиваться цифровое страхование?
  • Сможет ли искусственный интеллект заменить страхового агента?
  • Каким будет цифровое страхование в недалеком будущем?

Подтвердили выступление с докладом:

Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Григорий Волис, вице-президент по работе с высокотехнологичными партнерами, ВСК;
Александр Горяинов, руководитель дирекции информационных технологий, СК «Макс»;
Сергей Кравченко, Руководитель разработки BI, «Росгосстрах»;
Владимир Корчебный, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Светлана Адрова, директор по инновациям и технологиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни»;
Василий Степаненко, директор центра киберзащиты, DataLine;
Представитель компании «Диасофт».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.