ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в страховании 2020» состоится 8 октября

8 октября CNews проведет онлайн-конференцию «ИТ в страховании 2020».
Основные вопросы к обсуждению:
Подтвердили выступление с докладом:
Александр Горяинов, руководитель дирекции информационных технологий, СК «Макс»;
Василий Степаненко, директор центра киберзащиты, DataLine;
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Светлана Адрова, директор по инновациям и технологиям, «Капитал Лайф Страхование Жизни»;
Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, «Росгосстрах»;
Екатерина Недосекина, руководитель продукта Diasoft Insurance Finance, компания «Диасофт»;
Олег Бимаев, руководитель проектов, «Абсолют Страхование»;
Никита Ломов, руководитель аналитического департамента, Ассоциация развития финансовых технологий.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.