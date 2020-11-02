ОНЛАЙН-конференция «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы» состоится 24 ноября

24 ноября CNews проведет онлайн-конференцию «Рынок СЭД: вызовы, препятствия, перспективы».
Основные вопросы к обсуждению:
Российский рынок ЭДО
Кейсы и практика
Технологии и методологии
Подтвердили выступление с докладом:
Елена Пискунович, директор департамента портальных решений «Корус Консалтинг»;
Борис Шевелев, директор по информационным технологиям, «Русские башни»;
Дмитриев Александр, начальник отдела информационных технологий, ОССП;
Светлана Юдина, руководитель управления разработки, «Гулливер энд Ко Интернейшнл»;
Валентин Черепащук, руководитель департамента автоматизации и роботизации, QIWI;
Илья Королев, начальник отдела бизнес-процессов, ТМК;
Евгений Гончаров, руководитель проектного офиса, Российский футбольный союз ;
Светлана Мочалина, директор юридического департамента и департамента управления рисками, L’Occitane Rus LLC.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.