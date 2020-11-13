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Онлайн-конференция CNews «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным» состоится 19 ноября 2020 года

Во второй половине ноября 2020 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Технологии для удаленной работы: временное становится постоянным».

Основные вопросы к обсуждению:

  • Как проходил перевод сотрудников на удаленную работу весной 2020 года?
  • Какие сложности возникли?
  • Какие изменения в бизнес-процессы пришлось внести?
  • Какой модернизации потребовала имеющаяся ИТ-инфраструктура?
  • Какие услуги пришлось перевести на сервисную модель?
  • Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса?
  • Оправдали ли ожидания используемые решения для удаленной работы?
  • Какие новые средства удаленной работы могут быть полезны бизнесу?
  • С какими ИБ-проблемами столкнулся бизнес?
  • Как обеспечить информационную безопасность в новых условиях?
  • Каким будет офис будущего?

С докладами выступят:

  • Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата РФ
  • Лариса Зубрилова, генеральный директор, Центр обслуживания бизнеса, Группа организаций КАМАЗ
  • Андрей Панченко, руководитель центра ИТ-инфраструктуры рабочих мест, МТС
  • Илья Борисов, руководитель службы информационной безопасности, ThyssenKrupp AG
  • Мария Войтик, руководитель проекта «Удаленный офис», Х5 RetailGroup
  • Александр Муравьев, директор центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт
  • Олег Храмов, заместитель директора центра развития электронного и дистанционного обучения, Московский физико-технический институт
  • Дмитрий Галкин руководитель направления VDI, ИнфосистемыДжет
  • Рустам Рустамов, заместитель генерального директора, РЕД СОФТ
  • Михаил Чижиков, техническийпресейл решений, Mail.ru для бизнеса
  • Представитель компании Intel

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNewsConferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.