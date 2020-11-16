Завершается прием заявок на онлайн-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября

16.11.2020, 15:09 Мск

Для успешного выбора контакт-центра важно учитывать многие факторы, особое внимание в вебинаре будет отведено существующим подходам и возможностям перехода на новую технологическую платформу, учитывая размер и специфику архитектуры контакт-центра, а также требованиям к отказоустойчивости.

Кроме того, мы расскажем, почему очень важно использовать решение, все компоненты которого, включая запись, речевую аналитику, WFM и QM, принадлежат одному производителю, и в чем заключается основная ценность внедрения искусственного интеллекта в работу контакт-центра. Помимо особенностей реализации правильной стратегии, в выступлении будут также освещены возможные ошибки и способы их устранения на пути внедрения решения.

Основные темы вебинара:

Выбор контакт-центра: на что обращать внимание

Автоматизация работы: какую пользу приносит AI



Внедрение решения: какие бывают ошибки и как их избежать



Спикеры:

Вячеслав Морозов, директор по развитию бизнеса в России и СНГ, Genesys

АлександрКамитов, Senior Solutions Consultant, Genesys

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7 495 500 00 36, меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.