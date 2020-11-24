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ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

1 декабря 2020 года CNews приглашает принять вас и ваших коллег принять участие в онлайн-конференции: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020».

На конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

ИТ и бизнес

  • Как оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру?
  • CAPEX или OPEX: что выгоднее?
  • Как оценить уровень амортизации ИТ-ресурсов?
  • Как выбрать провайдера облачных услуг?

Аутсорсинг VS собственные ресурсы

  • Какие работы лучше передать на аутсорсинг?
  • Какую модель аутсорсинга выбрать?
  • Аутсорсинг или аутстаффинг: преимущества и недостатки?
  • Насколько выгодно формирование комбинированных команд?

Технологии оптимизации

  • • Когда выгоднее использовать облака?
  • Поможет ли переход на свободное ПО сократить ИТ-расходы?
  • Как наиболее эффективно использовать системы Service Desk?
  • Как организовать аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры?

Спикеры:

Марат Садеков руководитель, направления проектов ДИТ КЦ, X5 Retail Group;
Владислав Полукеев, руководитель направления развития системной инфраструктуры, X5 Retail Group;
Дмитрий Фёдоров, руководитель департамента цифровых технологий, Российский футбольный союз;
Семён Тимохин, руководитель управления цифровых сервисов, группа «Самолет»;
Виталий Сенаторов, менеджер по поддержке сервиса ИТ РФ, Coca-Cola HBC Россия;
Борис Ещенко, технический консультант, Commvault;
Алексей Захаров, руководитель подразделения Solution Engineering, Oracle в России, СНГ и Центральная Азия.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

Для представителей ИКТ, ПО и Телеком-компаний стоимость участия - 5 000 руб.
Для представителей компаний корпоративного сектора участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от организаторов

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: kts@cnews.ru, Крестьянова Татьяна.