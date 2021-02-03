ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта
23 марта 2021 года в Москве CNews проведет онлайн-конференцию «E-commerce 2021».
Вопросы к обсуждению:
Тренды российского рынка e-commerce
Маркетплейсы как фактор роста рынка
Как ритейлеру конкурировать с технологичными корпорациями?
Продавцы вынуждены следовать за пользователями в мобайл.
Экосистемы в e-commerce: чем удержать покупателя?
Современный e-commerce: борьба сервисов
Доставка или постаматы: что выберет пользователь?
Быстрее конкурентов: как автоматизировать маршрутизацию доставки?
Перспективы голосового шоппинга: кто научит Алису покупать?
Как оживить рассылки: кейсы.
Эффективная коммуникация с покупателем
Чат-боты: как ненавязчивый консультант помогает поднять продажи.
Время ретаргетинга ушло: как незаметно возвращать покупателя в интернет-магазин.
Как подготовить контент сайта к голосовому поиску.
Как реализовать визуальный поиск в интернет-магазине: кейсы.
Строим и анализируем Customer Journey Map: кейсы.
Госрегулирование отрасли
Как регуляторы будут распоряжаться данными онлайн-касс?
Особенности продажи маркированных товаров через интернет.
Как подготовиться к онлайн-торговле лекарствами и алкоголем?
ИТ для e-commerce
Из оффлайна в онлайн: как построить интернет-магазин на «зоопарке» систем.
Мобильный интернет-магазин: адаптивный сайт или приложение?
Как найти хорошего мобильного разработчика?
Риски ИБ: чем интернет-магазины привлекают кибермошенников?
Подтвердили выступление с докладом:
Иван Хорошилов, руководителя по электронной коммерции, Nespresso; Валентин Фахрутдинов, директор по маркетингу, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»; Даурен Абеуов, начальник отдела электронной коммерции, Протек; Андрей Осокин, директор по маркетингу, goods.ru; Антон Букашкин, руководитель направления интернет продаж, «СТД Петрович»; Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»;
Представитель компании «К50».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.