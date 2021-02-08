Онлайн-конференция CNews «ИКТ в здравоохранении 2021» состоится 4 марта

Цифровизация здравоохранения — одна из самых актуальных задач. Повышение качества, доступности и скорости оказания медицинских услуг — основная задача, которая стоит перед государством. В то же время, пока государство пытается решить задачу построения e-Health в масштабах страны, на местах появляются решения, способные здесь и сейчас повысить качество медицинской помощи.
Цифровизация медицины неизбежно приведет к развитию пациентоцентрической модели, когда медицинские организации будут ориентироваться на предоставление пациентам максимально удобных сервисов. Основой должно стать создание платформ, получение доступа к данным о пациенте, развитие мобильности и телемедицины. Это и есть настоящая цифровая медицина.
В контексте этого 4 марта 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «ИКТ в здравоохранении 2021».
ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения
Данные в здравоохранении
Безопасность
Технологии в здравоохранении
Телемедицина и мобильные технологии
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения России
Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»
Юрий Андрейчук, генеральный директор, «Лабораторная служба Хеликс»
Алексей Остроушко, руководитель информационно аналитической службы, Центр молекулярной диагностики (CMD)
Сергей Арсеньев, заведующий отделом новых технологий, к.т.н., НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (детская клиника доктора Рошаля)
Никита Полищук, заместитель генерального директора, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы
Олег Кальмуцкий, начальник ОИТ, КБ «РЖД-медицина» (Новосибирск)
Александр Кабанцов, директор по развитию бизнеса, «Открытая мобильная платформа»
Андрей Корнилов, менеджер по работе с медицинскими учреждениями, Avaya
Георгий Чернов, ведущий консультант-эксперт, ALFA HRMS
Представитель компании РТ МИС
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина