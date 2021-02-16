ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

16.02.2021, 14:23 Мск

Эпидемия коронавируса и вызванный ей режим удаленной работы привел к ускорению цифровой трансформации, которая стала залогом выживания для многих предприятий.

Многие компании были вынуждены выработать или переработать принципы организации удаленного подключения своих сотрудников к корпоративным бизнес-системам, усилив методы аутентификации и защиты каналов связи, а также пересмотрев качество предоставляемых услуг связи.

До самоизоляции многие предприятия относились к информационной безопасности как к набору средств для защиты корпоративного периметра. В 2020 г. понятие корпоративного периметра было размыто, и компании взяли курс на то, чтобы сделать кибербезопасность эластичной.

Неизбежным следствием пандемии стали сокращения ИТ- и ИБ-бюджетов. Однако для ИБ этот процесс оказался не столь критичным. В 2020 г. глобальный рынок информационной безопасности сохранил позитивную динамику, хотя рост оказал не столь внушительным, как прогнозировалось ранее. При этом Gartner отмечает глобальный рост интереса к облачным подпискам на сервисы по защите информации.

Рынок ИБ-услуг

Каким был 2020 г. для российского рынка информационной безопасности?

Как изменилась модель ИБ-угроз?

Как менялся спрос на различные ИБ-решения?

Насколько востребованы облачные ИБ-решения?

Технологии

Как технологии защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры представлены на рынке?

Можно ли обеспечить полную безопасность при помощи отечественных ИБ-решений?

Какие облачные ИБ-сервисы предлагаются в России?

Как убедиться в надежности облачного ИБ-провайдера?

Тренды и перспективы

Как снятие ограничений скажется на спросе на ИБ-решения?

Какие тренды будут определять развитие российского ИБ-рынка в 2021 г.?

Какие новые ИБ-решения или ИБ-сервисы появятся в России?

Среди докладчиков и участников:

Тимур Гусейнов, менеджер поддержки продаж, «Смарт Лайн Инк»;

Даниил Бориславский, руководитель отдела аналитики, «Атом Безопасность»;

Сергей Плотко, начальник отдела аналитики и интеграции, НПП «Цифровые решения»;

Иван Чернов, менеджер партнерского отдела, «Юзергейт»;

Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК;

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, Группа «Московская биржа»;

Илья Борисов, менеджер по информационной безопасности регионального кластера СНГ, ThyssenKrupp ;

Анатолий Скородумов, начальник управления по обеспечению информационной безопасности, банк «Санкт-Петербург»;

Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;

Максим Мельников, CISO, «Сбермаркет»;

Сергей Чурсов, начальник отдела защиты информации, Управление информационной безопасности, НЛМК;

Олег Маслов, CISO, ФосАгро;

Максим Сяглов, начальник отдела информационной безопасности, «Зетта Страхование»;

Роман Попов, руководитель ЦИБ, «Илимский ЛТУС»;

Артем Воробьев, CISO, «Байер».

Приглашаются для выступления:

Юрий Контемиров, начальник Управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора ;

Артем Сычев, заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России ;

Алексей Калинкин, заместитель начальника Департамента информационных технологий, ПФР ;

Владимир Трояновский, директор департамента ИТ, НСПК;

Вячеслав Цыганов, вице-президент по информационным технологиям, Тинькофф Банк;

Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-Информ»;

Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, Корпорация «Иркут»;

Лев Варназов, директор по ИБ, «Донстрой»;

Александр Гущин, руководитель направления по информационной безопасности, «РСХБ-Страхование жизни»;

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;

Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям, FESCO.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.