Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение в ИТ 2021», которая состоится 25 марта 2021 г.
Государство активно продвигает идею перехода государственных ведомств и компаний на отечественные продукты. Однако этот процесс еще не стал массовым — пока речь идет лишь об отдельных кейсах. Заказчики пытаются оценить их эффективность и понять, насколько новые продукты отвечают их требованиям. А параллельно получить представление о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе импортозамещения.
Российские ИТ-компании уже перестроили свои бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями. Они усиливают направления собственной разработки, выпускают собственные продукты и готовы к победе в конкурентной борьбе в самых разных направлениях. Рост спроса на импортозамещение со стороны ключевого заказчика российского ИТ-рынка — государства — стимулирует бизнес к созданию комплексных решений, и в этом процессе часто участвует несколько вендоров. Тем не менее, на рынке импортозамещения остается еще много нерешенных задач.
Основные вопросы конференции:
Рынок импортозамещения
Технологии
Тренды и перспективы
Среди спикеров:
Ольга Толстунова, вице-президент по цифровизации, ИК «АСЭ», госкорпорация «Росатом»;
Денис Савенков, генеральный директор, «РК-Цифра»;
Игорь Ляшков, заместитель директора, ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России;
Дмитрий Крюков, генеральный директор, Российский фонд развития информационных технологий;
Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, «Алроса»;
Михаил Хохлов, начальник департамента развития информационного общества Ивановской области;
Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Алексей Митенков, заместитель генерального директора по информационным технологиям и кибербезопасности, Группа компаний «Калашников»;
Гагик Григорян, директор аналитического департамента, Авиакомпания «ЮТэйр»;
Тимур Колёскин, CIO, «Ак Барс» Банк;
Кирилл Ковалёв, руководитель направления цифровой холдинг, «Трансмашхолдинг»;
Сергей Сабуров, начальник отдела развития информатизации, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Сергей Шрейбер, заместитель руководителя ЦИТ, МОЭК;
Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.