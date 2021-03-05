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Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в конференции «Большие данные и аналитика 2021».

Рынок больших данных и аналитики оказался в числе наименее пострадавших от последствий коронакризиса. На фоне экономических сложностей компании в очередной раз стали искать возможность не просто оптимизировать имеющийся бизнес, но и предсказывать изменения для того, чтобы заранее подготовиться к ним. В современных условиях сделать это можно только с использованием аналитических платформ.

Таких решений на рынке предостаточно. Сегодня речь идет об их развитии в двух основных направлениях. Во-первых, это поддержка корпоративной отчетности. Клиенты заинтересованы в том, чтобы аналитические платформы помогли им модернизировать системы отчетности, сделав результаты более наглядными. Во-вторых, это уровень использования «дополненной аналитики» (Augmented Analytics), то есть применения в аналитических платформах средств искусственного интеллекта и машинного обучения.

Основные вопросы конференции:

Рынок аналитических решений в России

  • Перспективы развития регулируемой торговли данными.
  • Разработка единых стандартов применения данных: перспективы и прогнозы.
  • Как меняются требования к хранению накопленных данных.
  • Требования регуляторов: препятствия или возможности?.
  • Импортозамещение в аналитике: как растет спрос на российские BI-решения.
  • Какие специальности будут нужны рынку после CDO и Data Scientist.
  • Как повлияет на рынок растущая доступность технологий прогнозной аналитики.

Тренды и вызовы

  • Аналитика как средство монетизации данных.
  • Голосовые интерфейсы для взаимодействия с аналитическими системами: кейсы.
  • Как научить аналитическую систему понимать естественный язык .
  • Интеграция разрозненных данных и внедрение тотальной аналитики: перспективы.

Инструменты и технологии

Что такое дополненная аналитика.
  • Предиктивная аналитика и поиск закономерностей в данных: кейсы.
  • Аналитика без аналитиков: как внедрять в компании Self-Service BI.
  • Data Governance: как подготовить бизнес к внедрению решений управления данными.
  • Перспективы развития облачных решений и периферийных вычислений для систем аналитики.

Среди спикеров:

Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Тигран Саркисов, директор по работе с данными, Х5 Retail Group;
Сергей Алешкин, руководитель по Data Science, СОГАЗ;
Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;
Павел Мягких, директор по продвинутой аналитике BIG DATA, Лента;
Сергей Голицын, заместитель руководителя Департамента анализа данных и моделирования, вице-президент, ВТБ;
Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, Росгосстрах;
Эдуард Жучков, директор по цифровым инновациям и большим данным, IDS Borjomi International;
Эдуард Маас, директор проектов, Центр цифрового развития АСИ;
представитель компании Atos;
представитель компании ADV.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.


По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.