Агентство маркетинговых коммуникаций
CNews Conferences поможет организовать мероприятия, которые получат максимальный резонанс в бизнес-среде и привлекут к Вам новых партнеров и клиентов.
подробнее

Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля

6 апреля 2021 г. CNews проведет конференцию «ИТ в промышленности 2021».

Наиболее популярными направлениями инновационной деятельности на производственных предприятиях в 2019-2020 гг. являлись приобретение передового оборудования и машин (58%); обучение персонала передовым технологиям и инновациям (54%) и приобретение технологий (42%). Почти половина компаний (43-46%) планирует внедрить большие данные, роботизацию бизнес-процессов и искусственный интеллект, хотя на текущий момент они встречаются в производственном секторе достаточно редко — только у 14-16% компаний. Также промышленные предприятия планируют внедрять умное производство (56%), полностью автоматизировать бизнес-процессы (55%) и использовать технологии энергосбережения (48%).

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок «Индустрии 4.0»

  • Уровень цифровизации российских промышленных предприятий.
  • Основные сложности цифровизации.
  • Какие технологии нужны заказчикам.
  • В чем сложности реализации проектов «Индустрии 4.0».

Основные задачи цифровизации

  • Как повысить конкурентоспособность при помощи цифровизации.
  • Как наладить управленческий учет на предприятии.
  • Как построить эффективную работу с клиентами.
  • Готовы ли предприятия полностью отказаться от бумажных документов.
  • Что такое бережливое производство.
  • Как сэкономить на ремонте оборудования.
  • Как организовать безопасное производство.
  • Логистика и управление поставками.
  • Альтернативная энергетика и энергосберегающие решения.
  • Как научить сотрудников использовать инновации.

Основные технологии

  • Перспективы 3D-печати на производстве.
  • Интернет вещей на промышленных предприятиях.
  • Нужны ли промышленности видеоаналитика и машинное зрение.
  • Место больших данных и машинное обучение в производственном процессе.
  • Смогут ли роботы заменить человека.
  • Искусственный интеллект на службе человека.
  • Дополненная и виртуальная реальность на производстве.

С докладами выступят:

Павел Вахнин, член правления - вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов, Segezha Group;
Илья Заянц, директор по информационным технологиям, Щербинский лифтостроительный завод;
Валентина Руднева, начальник Управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации управления производственными процессами, «Мосгаз»;
Денис Ерофеев, директор департамента развития бизнес-процессов, управляющая компания «Полюс»;
Павел Моряков, генеральный директор, «Москабельмет»;
Борис Ашрафьян, директор проектного офиса ИТ, Новолипецкий металлургический комбинат;
Андрей Коконов, начальник экспортного отдела, коммерческая дирекция, представительство Новолипецкого металлургического комбината в г. Москве;
Алексей Рыжий, директор департамента информационных технологий, «Нанолек»;
Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО, Biocad;
Николай Кабанов, технический евангелист и руководитель направления по развитию компетенций партнеров, UiPath;
представитель компании PepsiCo;
представитель компании EPAM.

Стоимость участия для представителей ИТ-компаний, Телеком и консалтинговых компаний – 18000 руб. за одного представителя.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету:

Начало формы >

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.