Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в конференции «Большие данные и аналитика 2021».
Рынок больших данных и аналитики оказался в числе наименее пострадавших от последствий коронакризиса. На фоне экономических сложностей компании в очередной раз стали искать возможность не просто оптимизировать имеющийся бизнес, но и предсказывать изменения для того, чтобы заранее подготовиться к ним. В современных условиях сделать это можно только с использованием аналитических платформ.
Таких решений на рынке предостаточно. Сегодня речь идет об их развитии в двух основных направлениях. Во-первых, это поддержка корпоративной отчетности. Клиенты заинтересованы в том, чтобы аналитические платформы помогли им модернизировать системы отчетности, сделав результаты более наглядными. Во-вторых, это уровень использования «дополненной аналитики» (Augmented Analytics), то есть применения в аналитических платформах средств искусственного интеллекта и машинного обучения.
Основные вопросы конференции:
Рынок аналитических решений в России
Тренды и вызовы
Инструменты и технологииЧто такое дополненная аналитика.
Среди спикеров:
Михаил Петров, директор Департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, банк «Уралсиб»;
Тигран Саркисов, директор по работе с данными, Х5 Retail Group;
Андрей Мотренко, менеджер по развитию решений, департамент больших данных и безопасности в России и СНГ, Atos;
Сергей Кедров, руководитель направления скоринга, машинного обучения и предиктивной аналитики, ADV;
Алексей Талденков, руководитель по развитию AI и ML решений, ADV;
Сергей Алешкин, руководитель по Data Science, СОГАЗ;
Павел Мягких, директор по продвинутой аналитике big data, «Лента»;
Сергей Голицын, заместитель руководителя Департамента анализа данных и моделирования, вице-президент, ВТБ;
Сергей Кравченко, руководитель разработки BI, Росгосстрах;
Эдуард Жучков, директор по цифровым инновациям и большим данным, IDS Borjomi International;
Эдуард Маас, директор проектов, Центр цифрового развития АСИ;
представитель компании Denodo.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500 00 36, меню 9 доб.404, e-mail: events@cnews.ru, Анна Герасименко.