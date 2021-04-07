Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 15 апреля

CNews приглашает 15 апреля 2021 г. принять участие в офлайн-конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».
Основные темы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
Технологии и инструменты
Безопасность
Тренды
Подтвердили свое участие в конференции:
Анна Еганова, директор департамента развития и операционной эффективности ИТ Росбанка;
Дмитрий Гришин, директор по инновациям, банк «Уралсиб»;
Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»;
Виталий Копысов, директор по инновациям, «СКБ-Банк»;
Наталья Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;
Андрей Саломатин, директор департамента по развитию ИТ, «Ренессанс Кредит»;
Михаил Соломонов, директор по развитию бизнеса, Haulmont;
Всеволод Вайнер, руководитель направления облачных платформ G-Core Labs ;
Георгий Коннов, Product Owner: B2B e-commerce, Райффайзенбанк;
Александр Бычков, директор департамента информационных технологий, КБ «Геобанк» ;
Андрей Королев, исполнительный вице-президент Газпромбанка ;
Сергей Дощенко, советник генерального директора «Флекссофт», управляющий партнёр TopCEOTeam.com.