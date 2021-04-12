Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля

20 апреля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения».
Жизнь в большом городе проходит под взглядами видеокамер, которые «видят» нас повсюду — на улицах, в транспорте, на работе. Они повышают безопасность городской и производственной среды, что крайне ценится в современном мире. Поэтому неудивительно, что рынок решений для видеонаблюдения быстро растет.
Чаще всего мы сталкиваемся с системами видеонаблюдения в трех сферах жизни. Во-первых, в ритейле (или шире — в местах массового обслуживания клиентов, под это определение подходят, например, вокзалы и аэропорты). Во-вторых, в транспортной отрасли. И, наконец, в-третьих, нельзя не заметить городских камер, дающих возможность городу стать «умным».
Основные вопросы к обсуждению:
Видеотехнологии: российские тренды
Основные заказчики
Технологии и проекты
С докладами выступят:
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурс Групп»;
Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»;
Валерий Столяр, заведующий кафедрой телемедициныи медицинской информатики, Министерство образования и науки России, РУДН;
Софья Громыко, менеджер по развитию функции логистики по стране, Coca-Cola HBC Россия;
Андрей Мотренко, менеджер по развитию решений, департамент больших данных и безопасности, Atos в России и СНГ;
Представитель компании XDSOFT.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.