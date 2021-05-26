Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля
8 июля 2021 г. CNews проведет в Москве онлайн-конференцию «ITSM 2021: новые тренды».
Вопросы к обсуждению:
ИТ-услуги и бизнес
Роль ИТ-услуг в развитии современного бизнеса.
Как грамотно оказывать ИТ-услуги.
Как оптимизировать затраты на ИТ-услуги.
Какие автоматизированные средства управления ИТ-услугами существуют?
Как сократить расходы и не потерять в качестве?
Как повысить эффективность работы ИТ-отдела с помощью систем класса Service Desk?
Технологии оптимизации
Как организовать работу Service Desk?
Какие функции можно передать роботам?
Перспективы использования машинного обучения в системах Service Desk.
Как управлять разработкой ПО.
Новые возможности в сфере обнаружения угроз ИБ.
Agile, Lean и DevOps в управлении ИТ-услугами.
Облачные ITSM
Основное отличие облачных и on-premise решений.
Облачные возможности управления ИТ-услугами.
Управление финансами в ИТ.
Как управлять активами в облаках?
Подтвердили выступление: Андрей Папшев, директор по информационным системам, «ЕвразХолдинг»; Тимур Колёскин, директор Департамента информационных технологий, «Ак Барс» банк; Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»; Михалев Евгений, корпоративный ИТ-директор, «Май».
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.