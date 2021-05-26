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Онлайн-конференция CNews «ITSM 2021: новые тренды» состоится 8 июля

8 июля 2021 г. CNews проведет в Москве онлайн-конференцию «ITSM 2021: новые тренды».

Вопросы к обсуждению:

ИТ-услуги и бизнес

  • Роль ИТ-услуг в развитии современного бизнеса.
  • Как грамотно оказывать ИТ-услуги.
  • Как оптимизировать затраты на ИТ-услуги.
  • Какие автоматизированные средства управления ИТ-услугами существуют?
  • Как сократить расходы и не потерять в качестве?
  • Как повысить эффективность работы ИТ-отдела с помощью систем класса Service Desk?

Технологии оптимизации

  • Как организовать работу Service Desk?
  • Какие функции можно передать роботам?
  • Перспективы использования машинного обучения в системах Service Desk.
  • Как управлять разработкой ПО.
  • Новые возможности в сфере обнаружения угроз ИБ.
  • Agile, Lean и DevOps в управлении ИТ-услугами.

Облачные ITSM

  • Основное отличие облачных и on-premise решений.
  • Облачные возможности управления ИТ-услугами.
  • Управление финансами в ИТ.
  • Как управлять активами в облаках?

Подтвердили выступление:
Андрей Папшев, директор по информационным системам, «ЕвразХолдинг»;
Тимур Колёскин, директор Департамента информационных технологий, «Ак Барс» банк;
Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;
Михалев Евгений, корпоративный ИТ-директор, «Май».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.