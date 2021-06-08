Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля

08.06.2021, 11:54 Мск

15 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.».

Российский рынок онлайн-образования активно развивается, свидетельствуют данные совместного исследования TalentTech, университета «Нетология» и EdMarket. В ближайшие годы он будет расти приблизительно на 12-15% в год. Некоторые крупные игроки растут на 40-300% ежегодно. Онлайн-образование является одним из самых популярных направлений инвестиций: за последние 2 года в отрасли произошло не менее 45 сделок на общую сумму около ₽80 млн. Кроме того, это направление часто выбирают стартапы – в марте 2020 г. каждый пятый стартап специализировался на решении в сфере онлайн-образования.

В списке основных трендов российского рынка онлайн-образования стремление его игроков выйти на международный рынок, рост спроса на специалистов по организации работы онлайн-школ и появление компаний, готовых взять на себя заботу об их запуске, все большая популярность курсов, направленных на персональное развитие, таких как живопись, дизайн, управление финансами, мотивация. На этом фоне растет интерес к EdTech-проектам со стороны крупных компаний, таких как «Яндекс», Mail.ru, Сбербанк.

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивается рынок онлайн-образования?

Кто является основным пользователем таких услуг?

Какие направления обучения наиболее востребованы?

Какие курсы особенно популярны?

Насколько сложно открыть онлайн-школу?

Как организовать онлайн-обучение в крупной компании?

Как мотивировать сотрудников на получение новых навыков и проконтролировать результат?

Каким должен быть онлайн-курс, чтобы от него невозможно было оторваться?

Какое влияние на рынок онлайн-обучения оказал массовый перевод учебных заведений на удаленную работу?

Какие проблемы удалось выявить благодаря массовому переходу на онлайн-обучение?

Как будет развиваться рынок онлайн-образования после отмены карантина и возвращению к нормальной жизни?

С докладами выступят:

Александр Фадеев, проректор по цифровизации - директор центра цифровых образовательных технологий, Томский политехнический университет;

Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики, Московский физико-технический институт;

Светлана Калмыкова, директор Центра открытого образования, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;

Артем Миллер, заместитель руководителя Департамента информационных систем и сервисов, фонд «Сколково»;

Иван Карлов, руководитель лаборатории цифровой трансформации образования, Институт образования НИУ ВШЭ;

Марина Парвадова, ведущий юрист департамента лицензирования юридической фирмы «Клифф».



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.