Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».
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Основные вопросы конференции:
Рынок систем хранения данных
Ключевые технологии
Драйверы развития
К выступлению приглашены:
Алексей Карапузов, заместитель директора Департамента развития архитектуры и координации информатизации, Министерство цифрового развития;
Светлана Бова, управляющий директор, вице-президент Департамента трансформации, банк ВТБ;
Евгений Абакумов, директор по ИТ, госкорпорация «Росатом»;
Иван Черницын, руководитель Центра аналитических решений Дирекции региональных продаж, «Газпром нефть»;
Игорь Бардинцев, директор по управлению данными, «Билайн»;
Кирилл Иванов, директор Data офиса, «М.Видео-Эльдорадо»;
Андрей Ревяшко, ИТ-директор, Wildberries;
Александр Мольский, ИТ-директор, «Ренессанс Жизнь»;
Тимур Колёскин, CIO, «Ак Барс Банк»;
Никита Матвеев, директор по управлению данными, группа компаний «S7»;
Евгений Гаранин, директор департамента информационных технологий, ТВЭЛ;
Андрей Фаерштейн, ИТ-директор, «Русал»;
Данила Наумов, директор по данным компании, «Утконос Онлайн»;
Николай Галкин, директор службы ИТ, Itella;
Валерий Дьяченко, директор Управления ИТ, «Мечел»;
Владимир Парфенов, руководитель по развитию клиентского сервиса, «Тинькофф»;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов блока ИТ, банк «Зенит»;
Представитель компании OZON;
Представитель компании «Мегафон»;
Представитель компании «Дом.РФ»;
Представитель компании «Черкизово».