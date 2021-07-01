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Онлайн-конференция CNews «Системы хранения данных 2021» состоится 6 июля

6 июля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Системы хранения данных 2021».

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Основные вопросы конференции:

Рынок систем хранения данных

  • Каким был 2020 г. для мирового рынка СХД?
  • Как развивался российский рынок СХД в 2020 г.?
  • Как на развитии рынка СХД сказывается пандемия?
  • Кто формирует спрос на СХД в мире и в России?
  • Каковы прогнозы развития рынка СХД на 2021 г.?

Ключевые технологии

  • Средства анализа больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей как стимулы для развития рынка СХД;
  • Почему традиционные жесткие диски сохраняют популярность;
  • Преимущества твердотельных накопителей;
  • Перспективы облачных файл-сервисов;
  • Какие данные удобнее разместить в облачных хранилищах;
  • Новые технологии: диски большой емкости, системы all-flash, решения на постоянной памяти;
  • Какие технологии записи существуют на рынке.

Драйверы развития

  • Какими характеристиками должна обладать идеальная СХД?
  • Как автоматизировать хранение с использованием искусственного интеллекта?
  • Программно-определяемые СХД и гиперконвергентные системы?
  • Защита данных выходит на первый план?

Спикеры мероприятия:

Сергей Юдин, руководитель группы по управлению системами хранения данных, Отдел развития централизованных решений, X5 Group;
Роман Варников, CTO, Faberlic;
Александр Шумилин, менеджер по развитию бизнеса, Hewlett Packard Enterprise;
Николай Варламов, руководитель сервисно-технического отдела поддержки, SLMP Synology;
Сергей Платонов, директор по развитию, RAIDIX.