Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».
Вопросы к обсуждению:
Рынок облачных услуг
Технологии
Тренды и перспективы
Подтвердили выступление:
Константин Гурзов, директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России;
Алексей Минаев, руководитель продукта, Leroy Merlin;
Дмитрий Макеев, ИТ-директор, «Кордиант»;
Кирилл Бантуков, руководитель ИТ инфраструктуры и DevOps, Faberlic;
Алексей Петров, руководитель отдела информационной безопасности и сетевой инфраструктуры, Российский футбольный союз;
Андрей Калинин, технический директор, BelkaCar;
представитель компании SberCloud;
представитель компании Crayon;
представитель ДИТ Москвы.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.