Конференция CNews «Облачные технологии 2021» состоится 16 сентября

16 сентября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Облачные технологии 2021».
Подтвердили выступление с докладом:
Константин Гурзов, директор Департамента развития облачных сервисов и управления данными, Минцифры России;
Андрей Дубровин, руководитель направления облачных проектов, Crayon;
Алексей Минаев, руководитель продукта, Leroy Merlin;
Петр Предтеченский, руководитель направления по работе с корпоративными клиентами, SberCloud;
Алексей Петров, руководитель отдела информационной безопасности и сетевой инфраструктуры, Российский футбольный союз;
Михаил Бараблин, директор практики, AT Consulting;
Андрей Калинин, технический директор, BelkaCar;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, «Май»;
представитель ДИТ Москвы.
Вопросы к обсуждению:
Рынок облачных услуг
Технологии
Тренды и перспективы
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.