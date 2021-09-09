Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
Система быстрых платежей: как изменится рынок?
Что даст банкам новый «Маркетплейс»?
Каковы перспективы Единой биометрической системы?
Какие дополнительные сервисы появятся в банках?
Технологии и инструменты
Аналитика и большие данные в реализации концепции Real-time offering?
Как традиционному банку увеличить цифровые продажи?
Как правильно внедрить биометрию в процесс взаимодействия с клиентом?
Аутсорсинг, аутстаффинг или инхаус: что выбирают российские банки?
Безопасность
Как обеспечить безопасность цифровых платежей?
Возможно ли достичь компромисса между удобством и безопасностью?
Как управлять безопасностью банковской инфраструктуры?
Требования Центробанка к ИБ: как соответствовать и исполнять?
Тренды
Конкуренция или сотрудничество: как взаимодействовать банкам и финтех-компаниям?
В любом месте, в любое время: когда коммуникации банка с клиентом станут омниканальными?
Блокчейн в финсекторе: нишевые решения или полное изменение отрасли?
Найдут ли IRA-системы свое место в банках?
С докладами выступят:
Нина Михеева, Head of IT, HSBC Russia; Борис Федоров, начальник отдела развития дистанционных сервисов брокерского обслуживания, Газпромбанк; Виталий Трепыхалин, директор департамента ИТ-развития Московского кредитного банка; Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк; Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции, Райффайзенбанк; Илья Батай, CDTO, УК «Ингосстрах-Инвестиции»; Илья Щиров, исполнительный вице-президент, руководитель развития чат-канала и чат-ботов, Райффайзенбанк; Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «ФИНАМ»; Никита Драчев, директор по рискам, «Фольксваген Банк»; Илья Овчинников, директор по продажам Infinidat.