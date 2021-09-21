Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» состоится 28 сентября. Завершается прием заявок

CNews приглашает 28 сентября принять участие в конференции «ИКТ в финансовом секторе 2021».
Основные темы конференции:
Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора
Технологии и инструменты
Безопасность
Тренды
С докладами выступят:
Нина Михеева, Head of IT, HSBC Russia;
Александра Сандимирова, начальник центра цифрового сервиса, «Открытие Брокер»;
Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», Департамент корпоративного цифрового бизнеса, ВТБ;
Борис Федоров, начальник отдела развития дистанционных сервисов брокерского обслуживания, Газпромбанк;
Алексей Кумейко, руководитель центра компетенций корпоративных систем Московского кредитного банка;
Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк;
Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции, Райффайзенбанк;
Илья Батай, CDTO, УК «Ингосстрах-Инвестиции»;
Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «ФИНАМ»;
Никита Драчев, директор по рискам, «Фольксваген Банк»;
Сергей Волдохин, директор компании «Антифишинг»;
Илья Овчинников, директор по продажам Infinidat;
Павел Кутаков, архитектор облачных решений Huawei.