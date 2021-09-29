Форум 7 октября: "Global Information Security Days 2021"

29.09.2021, 17:50 Мск

7 октября 2021 г. состоится форум "Global Information Security Days 2021".

Global Information Security Days 2021 – это цикл конференций с участием звезд из сферы ИТ и ИБ.

Аудитория: ключевые эксперты рынка, ИТ-директора, представители регуляторов, специалисты ИТ и ИБ.

С докладами выступят:

Евгений Хасин, заместитель директора департамента обеспечения кибербезопасности, Минцифры России;

Илья Садовенко, директор по информационным технологиям, Mary Kay Europe;

Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования, РАН;

Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, «Май-Фудс»;

Кирилл Ильин, руководитель отдела кибербезопасности, SberAuto;

Екатерина Власова, менеджер по реализации стратегических проектов, Coca-Cola HBC Россия;

Олег Седов, директор по развитию направления «Кибербезопасность населения», «Ростелеком-Солар»;

Алексей Плешков, независимый эксперт;

Андрей Духвалов, главный стратегический архитектор, «Лаборатория Касперского»;

Данила Николаев, директор некоммерческого партнерства, «Русское биометрическое общество».

Секции:

1. Облачные решения, аутсорсинг сервисов в ИТ

Что необходимо учитывать при разработке модели ИБ-угроз?

On-premise или облачное решение: что выбрать?

Сильные и слабые стороны on-premise решения.

Сильные и слабые стороны облачного подхода.

Какие ИБ-функции можно передать на аутсорсинг?

Роль организационных мер в обеспечении ИБ.

Как управлять процессом ИБ.

Как организовать комплексный мониторинг сложных технических объектов.

2. Новая реальность организации офисов. Коворкинги+Workation

Офисное пространство без границ: новые задачи для службы ИБ.

Какие угрозы несут с собой коворкинги и как им противостоять.

Особенности организации ИБ для сотрудников, предпочитающих Workation.

BYOD или корпоративные устройства: что выбрать.

Удаленный контроль корпоративных мобильных устройств: новые подходы.

Борьба с инсайдерами: как защитить компанию и не потерять ценных сотрудников.

3. Коммерческое использование биометрии

Какие биометрические данные можно использовать для идентификации личности.

Зачем нужны мультимодальные биометрические системы.

Кому можно доверить хранение биометрии.

Можно ли рассчитывать на конфиденциальность биометрических данных.

Что представляет собой Единая биометрическая система (ЕБС).

Насколько надежно защищены данные в ЕБС.

Как мотивировать граждан сдавать биометрические данные.

Государственные услуги и биометрия.

Биометрия в сфере финансов: возможности и кейсы

Биометрия на транспорте: удобно и безопасно.

Как биометрия может изменить ритейл.

Биометрия в системах контроля и управления доступом.

Когда биометрия приносит выгоду бизнесу.

4. Технологическая независимость

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.