Конференция CNews «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты» состоится 5 октября

30.09.2021, 15:00 Мск

5 октября 2021 г. в Москве CNews проведет конференцию «Импортозамещение 2021: технологии, кейсы, результаты».

Вопросы к обсуждению:

Рынок импортозамещения

Какова роль импортозамещения в цифровой трансформации?

Как выбрать удачный момент для миграции на российские решения?

Как сделать миграцию наиболее эффективной?

Как развивается импортозамещение в госсекторе?

Что думает об импортозамещении бизнес?

Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?

Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?

Технологии

Существуют ли на рынке необходимые заказчикам решения?

Какие отечественные аналоги западного ПО представлены на рынке?

Как развивается импортозамещение в сфере оборудования?

Удалось ли российским компаниям создать полноценную экосистему

Тренды и перспективы

Как обеспечить конкурентную среду для российских разработчиков?

Смогут ли отечественные продукты выйти на мировой рынок?

Почему российские решения часто не дешевле иностранных?

Достаточно ли в России квалифицированных инженерных кадров?

Является ли импортозамещение гарантией безопасности инфраструктуры?

Как будет развиваться импортозамещение в 2022 г.?

Выступление с докладом подтвердили:

Антон Груздев, директор департамента технической поддержки продаж, Yadro;

Олег Шальнов, заместитель генерального директора, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией, концерн «Росэнергоатом»;

Сергей Бобрецов, директор по продукту «Турбо Х», «Консист бизнес групп»;

Илья Заянц, директор по ИТ, Щербинский лифтостроительный завод;

Иван Климов, руководитель направления разработки, HOSTVM;

Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, «Алроса ИТ»;

Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым;

Василий Ежов, владелец продукта, «Сибур диджитал»;

Евгений Шикин, консультант отдела спецпроектов и импортозамещения управления мультимедийных и сетевых технологий Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области;

Александр Гревцев, ИТ-директор, «Казахмыс»;

представитель компании F+ data;

представитель компании express.ms.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7-495-500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.