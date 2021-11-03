ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря
2 декабря 2021 г. CNews проведет ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом».
Подтвердили выступление с докладом:
Руслан Верещагин, CIO, S7 Group; Алексей Беляев, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»; Николай Галкин, ИТ-директор, Itella; Станислав Дружинин, Руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»; Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген Груп Рус»;
представитель компании SberCloud;
представитель компании Commvault.
Вопросы к обсуждению:
ИТ и бизнес
Какие инфраструктурные проблемы возникают в компании?
Как выявить наиболее проблемные участки?
Как определить оптимальные пути оптимизации?
Что делать с устаревшими решениями?
Когда CAPEX выгоднее, чем OPEX?
Аутсорсинг VS собственные ресурсы:
Какие работы нельзя отдавать на аутсорсинг?
Преимущества и недостатки различных моделей аутсорсинга.
Почему заказчики развивают инсорсинг?
Аутсорсинг vs Инсорсинг: кто кого?
Как организовать работу комбинированных команд?
Технологии оптимизации:
Аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры: что предлагает рынок?
Когда собственный ЦОД выгоднее облака?
Как правильно рассчитать затраты на Open Source продукты?
VDI как способ снижения затрат.
Роботизация Service Desk.
Как сократить расходы на корпоративную связь?
Как избежать лишних расходов на офисную печать?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.