В Москве состоится ОНЛАЙН-конференция «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом»

17.11.2021, 16:19 Мск

CNews приглашает на ОНЛАЙН-конференцию «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом», которая пройдет в Москве 2 декабря 2021 г.

Уже подтвердили выступление с докладом:





Руслан Верещагин , CIO, S7 Group

, CIO, S7 Group Алексей Беляев , директор департамента ИТ, НПФ «Открытие»

, директор департамента ИТ, НПФ «Открытие» Николай Галкин , ИТ-директор, Itella

, ИТ-директор, Itella Станислав Дружинин , Руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»

, Руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория» Андрей Минаев , менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген груп рус»

, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности, «Фольксваген груп рус» Павел Кутаков , архитектор облачных решений, Huawei

, архитектор облачных решений, Huawei Константин Морозов , руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ лизинг»

, руководитель управления развития информационных систем, «ВТБ лизинг» Представитель компании SberCloud

Представитель компании Commvault

Представитель компании ВСС

Представитель компании Oracle

Представитель компании ОБИТ





Вопросы к обсуждению

ИТ и бизнес

Какие инфраструктурные проблемы возникают в компании



Как выявить наиболее проблемные участки



Как определить оптимальные пути оптимизации



Что делать с устаревшими решениями



Когда CAPEX выгоднее, чем OPEX



Аутсорсинг VS собственные ресурсы







Какие работы нельзя отдавать на аутсорсинг

Преимущества и недостатки различных моделей аутсорсинга

Почему заказчики развивают инсорсинг

Аутсорсинг vs Инсорсинг: кто кого

Как организовать работу комбинированных команд

Технологии оптимизации







Аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры: что предлагает рынок

Когда собственный ЦОД выгоднее облака

Как правильно рассчитать затраты на продукты Open Source

VDI как способ снижения затрат

Роботизация Service Desk

Как сократить расходы на корпоративную связь

Как избежать лишних расходов на офисную печать

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По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 495 500-00-36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Наталья Теличева.