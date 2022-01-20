CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022»

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Как развивался финтех рынок в 2021 году
  • Какие инициативы ЦБ оказали ощутимое влияние на проекты цифровизации банков
  • Какие новые цифровые сервисы запустили банки
  • Какие направления еще нуждаются в цифровизации
  • Что делать с существующими в банках legacy системами
  • С какими проблемами ИБ столкнулись банки

Технологии и инструменты

  • Как развивают большие данные
  • Какие процессы банки передают роботам и искусственному интеллекту
  • Инхаус или аутсорсинг: что выбрать
  • Нужны ли банкам услуги облачных провайдеров
  • Как обеспечить безопасность и предотвратить мошенничество
  • Насколько востребованы омниканальные сервисы
  • Какие услуги можно получить с помощью Единой биометрической системы

Тренды

  • Заменит ли цифровой банк традиционные офисы
  • Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем
  • Какие экосистемы нужны банкам
  • Блокчейн для банков: роскошь или необходимость
  • Как организовать индивидуальную работу с клиентом

Спикеры конференции:


  • Максим Белоусов, управляющий директор, Абсолют банк
  • Виталий Копысов, директор по инновациям, СКБ-банк
  • Нина Михеева, директор департамента ИТ, HSBCRussia
  • Илья Батай, директор по цифровой трансформации, «Ингосстрах-инвестиции»
  • Дмитрий Наранович, руководитель департамента цифровых сервисов и каналов, банк «Уралсиб»
  • Андрей Степанов, начальник управления информационной безопасности, банк «Союз»
  • Андрей Лагунов, владелец продукта, Московская биржа
  • Ярослав Кабаков, директор по стратегии, «Финам»

К выступлению приглашены:

  • Андрей Макаров, первый вице-президент по цифровизации и инновациям, МКБ
  • Мария Зыбина, исполнительный вице-президент — начальник департамента розничной экосистемы и цифровых партнерств, Газпромбанк
  • Вячеслав Яшкин, управляющий директор аппарата правления (информационная безопасность, управление данными, непрерывность деятельности), Ак Барс банк
  • Александр Агаков, управляющий директор платежного сервиса, QIWI
  • Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы, Банк России
  • Андрей Спиваков, управляющий директор по кредитным розничным продуктам, Райффайзенбанк
  • Ольга Махова, директор по инновациям и управлению данными, Росбанк
  • Александр Мольский, ИТ-директор, СК «Ренессанс жизнь»
  • Андрей Горелов, директор по информационным технологиям, БКС банк
  • Юлия Михайловская, директор департамента цифрового розничного бизнеса, руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса, Промсвязьбанк
  • Наталья Сторина, заместитель директора департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания, Россельхозбанк
  • Елена Тятенкова, руководитель дирекции развития и трансформации сети, Альфа-банк
  • Светлана Чаплинская, руководитель программы проектов «Счастливый сотрудник», ФК «Открытие»
  • Александр Александров, начальник управления «Интернет банк», банк ВТБ
  • Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ-процессов, банк «Зенит»
  • Игорь Беляков, начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург»

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